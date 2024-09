Nouvelle mobilisation en France pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah

Les inscriptions sont officiellement ouvertes pour participer à la mobilisation exigeant la libération de Georges Ibrahim Abdallah, qui se tiendra le 26 octobre 2024 à Paris. Ce militant communiste arabe et fervent soutien de la cause palestinienne est emprisonné en France depuis 40 ans, malgré une situation juridique qui le rend libérable.

Alors que son pays est soumis depuis quelques jours aux bombardements meurtriers de l’armée israélienne, le combat du militant libanais continue d’inspirer de nombreux militants, qui se rassemblent une fois de plus pour réclamer sa libération.

Le départ se fera de Marseille, avec pour objectif de remplir trois bus de manifestants prêts à se mobiliser pour porter la voix de la justice et de la liberté.

Les participants peuvent s’inscrire par divers canaux : via l’adresse mail coll13.georges.abdallah@gmail.com, en message privé auprès de Josiane, dévouée organisatrice, mais aussi via les sections locales de l’Association nationale des communistes (ANC 13) et de la Jeunesse Communiste (JC13). Les Unions locales de la CGT du département 13 affichent également des informations dans leurs locaux, tout comme les collectifs palestiniens de la région, prêts à relayer l’appel. Le Front uni des immigrations et des quartiers populaires (Fuiqp) Sud est également à pied d’œuvre pour coordonner les inscriptions.

La mobilisation s’annonce forte, avec un seul mot d’ordre : la libération de Georges Ibrahim Abdallah, le plus vieux prisonnier politique d’Europe, figure emblématique de la lutte pour la Palestine.

D. G.