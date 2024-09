Projet d’amendement de la loi électorale : Appel à un manifester devant l’Assemblée

Le Réseau tunisien des droits et des libertés (RTDL) a appelé à un rassemblement afin de protester contre l’amendement de la loi électorale soumis par un groupe de députés et qui sera examiné ce vendredi.

Le RTDL a appelé à se rassembler devant le siège de l’Assemblée à 10h au Bardo afin de dénoncer ce projet, estimant qu’il « représente des violations du processus électoral et une menace de l’état de droit en Tunisie ».

Dans son appel à manifester, le RTDL affirme que ce projet vise à « exclure le tribunal administratif et à approfondi davantage les doutes sur l’intégrité du processus électoral » et a de ce faut appelé à s’unir contre ce projet, qui rappelons-le a été dénoncé par de nombreuses parties à l’instar de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) et l’Association des magistrats tunisiens (AMT), ou encore le bâtonnier ainsi que des partis politiques et des associations de la société civile.

Y. N.