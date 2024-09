La Cité médicale les Aghlabides à Kairouan, encore et toujours !

Cela fait plusieurs années que l’on parle de la Cité médicale les Aghlabides à Kairouan, mais on ne peut pas dire que ce projet a beaucoup avancé. On en est encore aux préliminaires et aux préparatifs. Quant à savoir quand cette cité va-t-elle enfin sortir de terre et accueillir les patients, les paris sont ouverts…

Imed Bahri

Preuve que ce projet, dont ont parlé tous les chefs de gouvernement au cours des cinq dernières années, fait encore du surplace : le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, l’a inscrit à l’ordre du jour du Conseil des ministres (CM) qu’il a présidé hier, jeudi 26 septembre 2024.

Le CM a adopté le projet de décret portant création de l’Établissement de la Cité médicale les Aghlabides à Kairouan, fixant son organisation administrative et financière ainsi que ses modes de gestion, indique un communiqué de la présidence du gouvernement.

Ce projet de décret vise à mettre en place un cadre réglementaire pour la gestion du projet de la Cité médicale qui comprend des structures hospitalières pluridisciplinaires ainsi que des établissements d’enseignement supérieur, ajoute le communiqué.

Pour ce qui est de la mobilisation des financements nécessaires à la réalisation de ce projet, de l’appel d’offres pour le choix des opérateurs qui seront chargés de le sortir des cartons où il est encore confiné, du choix et de l’acquisition des équipements nécessaires à son fonctionnement, etc., on peut s’attendre à ce que cela prendra encore quelques années, et ce dans le meilleur des cas, d’autant que la situation des finances publiques n’incite guère aujourd’hui aux dépenses faramineuses. Et que les Chinois, qui ne sont pas des bienfaiteurs de l’humanité, ont été approchés à ce sujet, mais ils ont estimé qu’une étude préalable de rentabilité s’imposait.

Pour l’effet d’annonce, ça va, on est déjà gavé, en attendant d’avoir quelque chose à nous mettre sous la dent !