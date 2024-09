Tunis : Soirée astronomique, ce vendredi 27 septembre, à la Cité des Sciences

La Cité des Sciences de Tunis organise une soirée astronomique ce vendredi 27 septembre 2024 à partir de 18h, offrant une opportunité unique d’apprentissage et de découverte de l’univers qui nous entoure.

Les organisateurs annoncent des conférences de hauts niveaux scientifiques, citant notamment « Les 70 ans du CERN et le Boson de Higgs » par Dr Pauline Gagnon du CERN Canada, « Les premières étoiles de l’univers et le James Webb Space Telescope » par Pr Georges Meynet, de l’Université de Genève, et « Le Cosmopolitisme d‘Immanuel Kant » par Pr Corinna Mieth, de l’Université de Bochum en Allemagne.

La soirée astronomique prévoit également des observations aux télescopes de la planète Saturne, un spectacle de tourisme stellaire mettant en lumière les différentes constellations de l’automne et leur position dans le ciel nocturne.

Cet évènement offrira une occasion d’apprendre à repérer les étoiles et à naviguer dans le firmament céleste, promettent les organisateurs, sachant que l’entrée est gratuite.

Communiqué