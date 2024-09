Coupures d’électricité, ce dimanche, à Monastir : Les zones concernées (Steg)

La Société tunisienne d’électricité et de gaz (Steg) a annoncé des coupures d’électricité prévues pour ce dimanche 29 septembre 2024, dans des localités du gouvernorat de Monastir.

Les coupures seront causées par des travaux de maintenance du réseau et sont attendues à Béni Hassan de 8h à 10h et à Ouerdanine (cité 18 janvier, route Bouthmen et route de Jammel) de 7h à 15h.

La Steg affirme, dans son communiqué que le retour à la normale sera progressif et en fonction de l’avancement des travaux, tout en remerciant les habitants des zones concernées pour leur compréhension.

Y. N.