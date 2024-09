MAE : Vol de rapatriement des ressortissants tunisiens au Liban

Le ministère des Affaires étrangères a annoncé, ce samedi 28 septembre 2024, qu’un vol de rapatriement des ressortissants tunisiens au Liban, désireux de rentrer en Tunisie, sera programmé dans les meilleurs délais.

Suite à l’évolution rapide et dangereuse des événements en République libanaise, pays frère, résultant de l’agression barbare sioniste, et dans le souci constant de suivre la situation des citoyens tunisiens où qu’ils se trouvent, de leur fournir soutien et assistance, et de veiller à leur sécurité, le Président de la République, Kaïs Saïed, a décidé que l’État tunisien prendra en charge l’organisation d’un vol pour les Tunisiens et les Tunisiennes se trouvant au Liban et souhaitant rentrer en Tunisie.

Le Président de la République a donné des instructions urgentes à l’ensemble des structures tunisiennes concernées afin de mettre en œuvre cette décision dans les prochains jours, en pleine coordination avec les autorités libanaises compétentes.

Dans ce même contexte, le Président a demandé au Ministère des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger de coordonner avec notre Ambassade à Beyrouth pour établir immédiatement la liste des personnes souhaitant rentrer en Tunisie, en tenant compte des priorités en matière de sécurité, de santé et des cas humanitaires.

Le Président de la République a, en outre, insisté sur l’importance d’intensifier les mécanismes de communication avec les Tunisiens et les Tunisiennes résidant au Liban, de suivre leur situation, de veiller à leur sécurité et d’intervenir en leur faveur si nécessaire.

Par ailleurs, le Président a réitéré la solidarité totale de la Tunisie avec la République libanaise, son soutien face à toutes les menaces qui visent sa sécurité et sa stabilité. À cet égard, il a appelé les parties tunisiennes concernées à coordonner rapidement avec leurs homologues libanais pour évaluer leurs besoins médicaux et humanitaires afin de fournir l’aide nécessaire au peuple libanais frère.

Communiqué