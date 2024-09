Après l’assassinat de Nasrallah, l’Iran se gargarise de mots  

Al-Jazeera a rapporté que le ministre iranien du Renseignement, Esmaïl Khatib, a déclaré que «l’axe de la résistance va venger Nasrallah en libérant Al-Qods et en détruisant l’entité sioniste». Pas moins !

Ridha Kefi

Cette déclaration a été faite samedi 28 septembre 2024, au lendemain de l’assassinat d’Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, le parti chiite libanais, dans un bombardement massif israélien du quartier général de son mouvement dans la banlieue sud de Beyrouth. Elle a été faite également au moment où des voix se libèrent au Liban et dans d’autres pays de la région pour dénoncer l’ambiguïté de la position iranienne qui a abandonné à leur sort ses «boucliers » palestiniens, libanais, syriens, irakiens et yéménites, devenus des proies faciles à la redoutable machine de guerre israélo-américaine.

En se gargarisant de mots, comme souvent les dirigeants iraniens, fourbes et hypocrites, Esmaïl Khatib croit pouvoir continuer à rouler dans la farine les Arabes pro-iraniens et à les envoyer, véritable chair à canon, faire la guerre en lieu et place des Iraniens, et se faire massacrer sur d’improbables fronts et avec des moyens sans commune mesure avec ceux dont disposent leurs adversaires, pour, dit-il, «libérer Al-Qods» et «détruire l’entité sioniste». Et ce sera pour demain la veille. Promis, juré, craché…

On notera, au passage, qu’Esmaïl Khatib ne dit pas que c’est l’Iran qui va venger Nasrallah. L’Iran n’a d’ailleurs jamais vengé un non-Iranien mort pour que vive la République islamique. C’est «l’axe de la résistance» qui sera chargé de cette glorieuse mission. Lequel axe, faut-il le rappeler, est formé exclusivement d’Arabes, chiites et sunnites réunis, et qui a perdu avant-hier son principal pilier.

Cet «axe», qui n’aurait être-être jamais dû exister, si les Arabes n’avaient pas abandonné les Palestiniens à leur sort, est aujourd’hui en charpie. C’est donc l’Iran qui doit désormais se défendre toute seule comme une grande. Il était temps…