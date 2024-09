Maghzaoui appelle les Tunisiens à voter massivement à la présidentielle (vidéo)

Zouhair Maghzaoui a appelé les Tunisiens à participer massivement à la présidentielle du 6 octobre 2024 afin d’élire le candidat qui convient le mieux pour la Tunisie et son avenir. Il est sans doute conscient qu’une forte abstention servirait les intérêts du président sortant, Kaïs Saïed. Vidéo.

Le candidat du mouvement Echaâb, qui a mené campagne, samedi 28 septembre, dans les souks de Sfax, s’est engagé à œuvrer, une fois élu, à régler le problème de la migration irrégulière et de la présence massive des migrants africains subsahariens à Jebeniana et El-Amra, et à compenser les pertes essuyées par les habitants de ces deux régions à cause de ce problème devenu une plaie purulente dans la région.

Maghzaoui s’est également engagé à œuvrer pour le développement des différentes délégations du gouvernorat de Sfax, notamment par l’extension du port de Skhira, une meilleure exploitation de Henchir Echaâl, un immense champ d’oliviers géré par l’Office des terres domaniales (OTD), l’amélioration des infrastructures et l’achèvement des grands projets en panne, comme ceux de Tapatura, du métro et du stade, afin que Sfax retrouve sa position naturelle de capitale du sud et de moteur de l’économie nationale.

Maghzaoui qui s’est rendu à El-Amra, a déclaré que la Tunisie ne sera pas une terre d’installation des migrants et que les Tunisiens ne resteront pas des «gardiens chez les Italiens comme ils le sont aujourd’hui», faisant ainsi allusion à l’accord sur la lutte contre la migration irrégulière passé par la Tunisie avec l’Italie et l’Union européenne et qui s’est traduit, jusque-là, par l’installation des migrants sur les terres agricoles d’El-Amra et ses environs.

I. B.