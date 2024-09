Tunisie : A propos de l’arrestation de Rached Khiari

L’avocat Samir Ben Amor est revenu sur l’arrestation de l’ancien député de la coalition islamiste Al-Karama, chez lui dans l’après-midi de ce samedi 28 septembre 2024.

Selon l’avocat, Rached Khiari a été arrêté suite à une condamnation à 6 mois de prison dans le cadre d’une affaire d’atteinte à autrui via les réseaux sociaux, a-t-il écrit dans un post sur sa page Facebook.

L’avocat qui a dénoncé l’arrestation de Rached Khiari a par ailleurs affirmé que sa condamnation n’est pas soumise à une exécution immédiate : « Il n’a pas pu faire valoir sa défense et le jugement a été rendu sans LES plaidoiries… De plus le plaignant a finalement retiré sa plainte…», a déploré Me Samir Ben Amor qui crie à l’injustice.

Y. N.