Forum d’investissement Tunisie – Libye – Algérie à Djerba

Le sixième Forum d’investissement tuniso-libyo-algérien, sous le thème «Perspectives d’investissement dans les pays voisins», s’est achevé ce lundi 30 septembre 2024 à Djerba, Médenine, au sud-est de la Tunisie.

L’événement, organisé par le Conseil supérieur des hommes d’affaires tuniso-libyens, a vu la participation d’une cinquantaine de chefs d’entreprises, ainsi que d’une délégation iranienne et d’une autre palestinienne.

Selon Abdelhafidh Sakroufi, président du dit Conseil, le forum visait à redynamiser les régions frontalières, promouvoir les investissements et les échanges triangulaires, créer des emplois et établir des projets communs afin de stimuler les économies des pays voisins en profitant des opportunités et du potentiel de chaque pays.

Au cours de l’événement, des accords de partenariat et de coopération ont été signés entre les entreprises participantes et les solutions aux problèmes entravant la coopération et les investissements communs ont également été discutées, notamment au niveau du droit des investissements étrangers, des longues procédures administratives et des difficultés bancaires.

Le forum visait aussi à créer une chambre mixte tuniso-iranienne à l’image de la chambre mixte tuniso-libyenne, a indiqué Sakroufi, qui a également réitéré l’importance d’ouvrir le poste frontière de Machhad Salah entre la Tunisie et la Libye, d’établir une liaison maritime entre Zarzis et Tripoli et de relier l’aéroport de Djerba à des liaisons aériennes directes vers l’Algérie et la Libye.

De son côté, Khaled Belbel, président de la Confédération algérienne du patronat, a déclaré que le forum contribuera à créer des opportunités de coopération, à élargir les réseaux régionaux, à échanger des expériences et des compétences, à activer davantage le partenariat, à unifier les visions et à renforcer l’intégration économique régionale de manière à répondre aux aspirations des peuples.

Mayser Baroudi de la Chambre nationale des entrepreneurs de gypse relevant de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica) a souligné l’importance d’une coopération conjointe pour promouvoir le secteur de la formation professionnelle et de la formation comme axe stratégique de développement du système des ressources humaines, en particulier dans l’agriculture et les affaires, car il joue un rôle important dans l’amélioration des compétences et des capacités.

Baroudi a souligné l’importance des relations économiques conjointes, du renforcement des opportunités de coopération, de l’établissement de zones logistiques franches entre les pays frères et de la construction d’espaces communs dans tous les secteurs sanitaires, culturels, économiques et sociaux.

Les participants ont convenu de l’importance de créer différents espaces économiques régionaux basés sur des intérêts mutuels et de construire de véritables ponts de développement entre les pays voisins. Ils ont également souligné la nécessité d’explorer des solutions à plusieurs obstacles qui entravent l’établissement d’un partenariat et d’une coopération efficaces, notamment la fluidité juridique, administrative, douanière et de transit.

I. B.