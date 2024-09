Hôpital d’enfants Bab Saâdoun : multiplication des cas de bronchiolite depuis la mi-septembre

Des enfants atteints du virus de la bronchiolite ont commencé à être admis à l’hôpital d’enfants Bechir Hamza de Bab Saâdoun, à Tunis, depuis la mi-septembre courant, a déclaré Pre Zohra Fitouri, la cheffe de service d’urgence de cet établissement sis à.

Cette infection respiratoire, qui touche particulièrement les jeunes enfants, est causée par le virus respiratoire syncytial (VRS). Elle cause des difficultés respiratoires aux plus jeunes enfants et aux nourrissons et la majorité des cas sont généralement pris en charge à l’hôpital.

Le service d’urgence de l’hôpital Bechir Hamza accueille quotidiennement 250 patients en majorité atteints de bronchiolite, a expliqué Pre Fitouri dans une déclaration à Mosaïque, dimanche 29 septembre 2024, tout en appelant les parents à prendre les mesures nécessaires pour éviter la contagion de leurs enfants, notamment en leur évitant les endroits saturés de tabac et en leur assurant un allaitement naturel, mieux à même de les protéger contre les virus.

I. B.