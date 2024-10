Affaire Zammel : Trois procès prévus le même jour à Jendouba, Siliana et Manouba

L’avocat Abdessatar Messaoudi a annoncé que le candidat à la présidentielle Ayachi Zammel, devra comparaître, demain jeudi 3 octobre 2024, devant trois tribunaux dans le cadre de différents procès.

Ces trois procès sont prévus demain matin à la Cour d’appel de Jendouba, au tribunal de première instance de Siliana et au tribunal de première instance de La Manouba, a précisé l’avocat dans un post publié ce mercredi 2 octobre 2024,

Me Messaoudi a par ailleurs indiqué que Ayachi Zammel a été transféré de la prison de Bulla Regia à Jendouba vers la prison de Borj El Amri et ce : « sans informer sa famille, qui s’était déplacée à Jendouba pour lui apporter ses provisions et ses vêtements et à qui on a juste dit qu’il ne se trouvait pas à la prison de Jendouba…. Il s’est ensuite avéré qu’il a été transféré à Tunis..»

Rappelons que dans le cadre de quatre affaires de «falsification de parrainages», la chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Tunis 2 a condamné Ayachi Zammel, le 1er octobre courant, à quatre peines de prison, de 3 ans chacune, alors que le tribunal de première instance de Jendouba l’a pour sa part condamné, le 18 septembre, à vingt mois de prison dans une affaire similaire.

Y. N.