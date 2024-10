Projection et débat avec l’équipe du film « Asfour Jenna » de Mourad Ben Cheikh

Le Ciné-Club de Tunis, organise en partenariat avec Ciné-Théâtre Le Rio, une projection suivie d’un débat du film « Asfour Jenna » de Mourad Ben Cheikh, mercredi 2 octobre à 18h.

«Asfour Jenna» (Oiseau du paradis) est une adaptation de «La marmite d’Ayoub» de l’écrivain Mohamed Ridha Ben Hamouda. Le film traite de la question du mariage entre un non-musulman italien et une musulmane tunisienne, avec une approche mêlant la comédie satirique des us et coutumes tout en prônant la tolérance religieuse et l’acceptation de la différence.

Synopsis

Amadeus, 45 ans, est un antiquaire renommé à Lecce, une petite ville du sud de l’Italie. Enfant unique, il vit toujours sous le contrôle absolu de sa mère. Une passion irrésistible et inattendue le lie à Betty, une jeune tunisienne de 28 ans.