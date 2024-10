Tunisie : Cinq partis de l’opposition appellent à boycotter la présidentielle du 6 octobre

Le Parti des travailleurs, le Parti socialiste, Ettakatol, Al-Qotb et Al-Massar ont appelé, dans un communiqué à boycotter la présidentielle du 6 octobre 2024.

Ces partis de l’opposition qui ne participeront pas au scrutin et qui ont appelé les Tunisiens à en faire autant, estiment que le processus électoral est « marqué par des violations et es dépassements » et que ce « scrutin a été totalement vidé de son contenu notamment après la marginalisation des partis politiques et des organisations de la société civile ».

Ces derniers ont également déploré « des atteintes aux droits de candidature ainsi que les poursuites engagées contre toute personne formulant des critiques sur ledit processus, ainsi que les atteintes aux prérogatives du Tribunal administratif quelques jours avant le jour du scrutin ».

Le Parti des travailleurs, le Parti socialiste, Ettakatol, Al-Qotb et Al-Massar ont par ailleurs fustigé le pouvoir en place, en affirmant que « le bilan des cinq dernières années est un échec sur tous les plans et en appelant à s’unir pour restaurer les acquis démocratiques ».

Y. N.