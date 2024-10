Emel en tournée d’automne avec son dernier album ‘‘Mra’’ (Vidéo)

Emel, la star tunisienne de la pop mondiale, poursuit son bonhomme de chemin en se produisant sur les plus célèbres scènes du monde avec son répertoire éclectique et dernier album ‘‘Mra’’ qui porte haut la voix des femmes.

Dans le cadre de sa tournée d’automne, Emel se produira ce soir, samedi 5 octobre 2024, au National Sawdust à New York (Etats-Unis), puis demain, 6 octobre, à l’Arthur Zanker Music Center à Saratoga Springs (Etats-Unis), le 7 octobre à l’Ilyade à Grenoble (France), le 8 novembre au Silex à Auxerre (France), le 9 novembre au Moloco à Audincourt (France), le 14 novembre à la Salle communale à Onex (Suisse), le 15 novembre au Théâtre du Jura à Délémont (Suisse), le 30 novembre aux Nuits d’Orient à Dijon (France) et le 1er décembre au Columbia Halle à Berlin (Allemagne).

La critique européenne est très élogieuse à l’égard de son dernier album ‘‘Mra’’. «Comme une cousine arabe de Björk… La musique de protestation est rarement présentée dans un emballage aussi brillant et glamour», note The Times. «Le glamour à la Björk […] l’un des moments les plus forts du week-end», enchaîne The Guardian. «Emel est une voix remarquable… son élixir art-pop mélange les tendances future-pop avec une profonde conscience de ses racines nord-africaines», écrit Clash. Le New York Times souligne pour sa part que «le caractère émouvant de sa musique». «Emel Mathlouthi est le catalyseur du changement du 21e siècle», surenchérit National Public Radio.

Il reste à espérer que les compatriotes d’Emel daignent enfin reconnaître son immense talent et l’invitent à se produire sur la scène de l’amphithéâtre romain de Carthage. Ne désespérons pas…

I. B.