Manifestations à Paris et Lyon : Stop au génocide à Gaza !

Urgence Palestine organise ce samedi 5 octobre 2024, à partir de 14 heures, à la Place de la République à Paris, une manifestation sous les slogans «Stop au génocide», «Cessez-le-feu et fin du blocus immédiats» et «Free Palestine».

Urgence Palestine est un collectif rassemblant des citoyen-ne-s, des organisations et des mouvements associatifs, syndicaux et politiques mobilisés pour l’auto-détermination du peuple palestinien.

Depuis le début des bombardements israéliens contre la bande de Gaza, le 7 octobre 2023, le collectif multiplie les actions pour appeler à la fin de la colonisation, de l’occupation et de l’apartheid, pour le boycott, le désinvestissement et les sanctions contre Israël, pour le soutien à la résistance du peuple palestinien et contre la complicité du gouvernement français avec les crimes israéliens et la répression de la solidarité avec la lutte du peuple opprimé de Palestine.

Le collectif Urgence Palestine organise également aujourd’hui une autre manifestation similaire à Lyon sous le slogan «Palestine & Liban résistent ensemble». Le départ de la marche est fixé à 15 heures à la Place Bellecour.

I. B.