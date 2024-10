SNJT : Rassemblement devant la brigade de Laouina en soutien au journaliste Saber Ayari

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a appelé à un rassemblement de soutien avec le journaliste Saber Ayari, convoqué par la brigade centrale de lutte contre les crimes liés aux technologies de l’information et de la communication relevant de la garde nationale de Laouina.

Saber Ayari journaliste du média Tunifact relevant du SNJT devra comparaîtra, mercredi 9 octobre 2024, devant ladite brigade centrale en tant que suspect, précise le Syndicat dans son communiqué publié ce mardi, en déplorant une « énième poursuite à l’encontre des journalistes, de professionnels des médias et de personnes s’exprimant dans l’espace numérique ».

Le SNJT, qui a exprimé « son rejet des poursuites basées sur des publications et qui ont souvent conduit à des peines privatives de liberté », a appelé les journalistes et toutes les forces défendant la liberté de presse et d’expression à exprimé leur solidarité avec Saber Ayari et à participer, demain à partir de 10 h au rassemblement prévu devant le siège de la brigade de Laouina.

Y. N.