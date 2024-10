Tunisie : A propos des délais des recours contre les résultats de la présidentielle

Suite à l’annonce, hier, des résultats préliminaires de la présidentielle du 6 octobre par l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), les recours auprès des juridictions judiciaires ont été ouverts ce mardi 8 octobre 2024.

Mohamed Tlili Mansri, porte-parole de l’Isie a précisé dans une déclaration à la Radio nationale que le délais de dépôt des recours concernant les résultats de l’élection présidentielle, s’étendent sur une période de trois jours.

En cas de dépôt de recours par l’un des candidats, l’Isie devra attendre trois semaines pour en connaître l’issue après leur examens en première instance et en appel, précise Mohamed Tlili Mansri, en ajoutant qu’en l’absence de dépôt de recours, l’instance électorale se chargera de proclamer et de publier les résultats finaux, définitifs et officiels de la présidentielle du 6 octobre 2024.

Ces résultats devtont ensuite être envoyés au Parlement ainsi qu’au Conseil national des régions et des districts, puis le chef de l’État devra prêter serment devant les deux chambres.

Notons que selon les résultats préliminaires le président Kaïs Saïed a été réélu avec 90,69 %, alors que Ayachi Zammel a obtenu 7,35% des voix et Zouhaier Maghzaoui n’a recueilli que 1.97% lors de la présidentielle du 6 octobre marquée par un faible taux de participation établi à 28,8 %.

Y. N.