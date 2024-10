Tunisie : Chaima Issa de nouveau devant la Cour militaire

Le comité de défense de Chaima Issa a annoncé qu’elle devra comparaître demain, jeudi 10 septembre 2024, devant la chambre pénale de la Cour d’appel militaire de Tunis.

Dans le communiqué diffusé par l’avocat Samir Dilou, le comité de défense précise que Chaima Issa sera entendue dans le cadre « d’une interview radiophonique dans laquelle elle a exprimé son avis sur la situation générale et exprimé ses positions politiques ».

La même source a rappelé que Chaima Issa a été condamnée, par défaut, par la Cour d’appel militaire à un an de prison ferme, jugement auquel ses avocats avaient fait opposition.

Le comité de défense a appelé dans son communiqué ses confrères avocats ainsi que les défenseurs des droits et des libertés à soutenir Chaima Issa et « à poursuivre leur lutte contre les tentatives de faire taire les voix et porter atteinte aux libertés et en particulier la liberté d’expression ».

