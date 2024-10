Pas encore de recours contre les résultats de la présidentielle tunisienne

Deux jours après l’annonce des résultats de la présidentielle du 6 octobre 2024, qui ont vu le président sortant Kaïs Saïed rempiler pour un second mandat avec un score fleuve de 92,69%, aucun recours n’a encore été déposé contre ces résultats annoncés par l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie).

C’est ce qu’a annoncé dans une déclaration à Diwan FM, ce jeudi 10 octobre, le porte-parole de la commission électorale, Mohamed Tlili Mansri qui peut être fier, comme le reste des membres de l’Isie, de ce résultat sans appel, d’autant que tout était réglé comme sur du papier à musique.

Dans le cas où aucun recours ne sera déposé d’ici à minuit tapante, le conseil de l’Isie validera les résultats définitifs et les publiera dans un délai de 48 heures, c’est-à-dire demain, vendredi, ou après-demain, samedi, avec, en prime, la conscience du travail bien accompli. Et comment ? C’est du travail d’orfèvre, et ils peuvent en être fiers.

Cependant, dans le cas où il y aura, dans les heures qui viennent, des recours contre les résultats des élections annoncés par l’Isie (ce dont on doute fortement), Mansri et ses collègues attendront le sort qui sera réservé à ces recours par la Cour d’appel et la Cour de cassation – le tribunal administratif ayant été mis hors circuit par le récent amendement du code électoral – pendant une durée maximale de 3 semaines, avant d’avaliser et d’annoncer les résultats définitifs, lesquels, nous n’en doutons pas, seront conformes à ceux annoncés lundi dernier. L’avance au score du président sortant sur ses deux comparses étant si importante qu’un retournement de situation est quasiment impensable.

Il ne restera alors à l’Isie que de transmettre sa décision aux deux assemblées afin qu’elles préparent la séance de prestation de serment du président réélu. Tout rentrera dans l’ordre et le processus du 25-Juillet sera définitivement sauvé. Définitivement ? Plutôt momentanément, car en politique rien n’est définitif.

I. B.