Tunis : Rejet de la demande de libération de Béchir Akremi

La demande de libération de Béchir Akremi, juge révoqué et ancien procureur de la république, a été rejetée hier jeudi 10 octobre 2024.

La Chambre d’accusation chargée d’examiner les affaires de terrorisme près la Cour d’appel de Tunis qui a rejeté la demande de libération, a également décidé de déférer Béchir Akremi devant la Chambre criminelle, indique Me Hamadi Zaafrani, ce vendredi dans une déclaration aux médias.

Béchir Akremi est en détention depuis février 2023 pour plusieurs affaires, notamment celle des assassinats politiques et a fait l’objet, à ce propos, d’un mandat de dépôt suite à une plainte intentée à son encontre par le Watad et les héritiers du martyrs Mohamed Brahmi (assassiné le 25 juillet 2013) dans le cadre de l’instruction de l’affaire de l’assassinat de Chokri Belaïd (assassiné le 6 février 2013), dont il a longtemps été en charge.

On notera que la partie plaignante accuse Béchir Akremi, alors juge d’instruction du Bureau 13, de manquements dans le traitement du dossier de l’assassinat de Chokri Belaid et de dissimulation de preuves importantes pouvant être utiles pour aider à révéler de la vérité et identifier les commanditaires de ce crime politique perpétré par des extrémistes religieux.

