L’Agora Marsa & Djerba : Avant-première exclusive du film « Monsieur Aznavour »

Le film « Monsieur Aznavour » réalisé par Grand Corps Malade et Mehdi Idir sera projeté en avant-première exclusive le 16 octobre 2024 à l’Agora Marsa & Djerba.

Cinéphiles, mélomanes, et admirateurs de la légendeCharles Aznavour : Nous avons le plaisir de vous inviter à l’avant-première exclusive de Monsieur Aznavour, un film incontournable réalisé par le duo talentueux Grand Corps Malade et Mehdi Idir. 💫

📅 𝐋𝐞 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐨𝐜𝐭𝐨𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐚̀ 𝟐𝟎𝐡𝟑𝟎 𝐚𝐮𝐱 𝐜𝐢𝐧𝐞́𝐦𝐚𝐬 𝐋’𝐀𝐠𝐨𝐫𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐬𝐚 𝐞𝐭 𝐃𝐣𝐞𝐫𝐛𝐚.

🎥 En version Française.

Dans ce biopic émouvant, plongez au cœur de la vie fascinante d’un des plus grands noms de la chanson française. Grâce à l’incroyable performance de Tahar Rahim, qui a su saisir l’essence et l’humanité d’Aznavour, vous redécouvrirez l’homme derrière la légende, ses défis, ses succès, et sa quête de perfection artistique.

✨ 𝐏𝐨𝐮𝐫𝐪𝐮𝐨𝐢 𝐧𝐞 𝐩𝐚𝐬 𝐦𝐚𝐧𝐪𝐮𝐞𝐫 𝐜𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐬𝐨𝐢𝐫𝐞́𝐞 ?

✅ Un hommage vibrant à l’héritage musical et culturel de Charles Aznavour.

✅ Une occasion unique de voir le film avant sa sortie officielle.

✅ Une œuvre touchante qui capture avec justesse la personnalité complexe d’Aznavour.

✅ Et surtout, un moment de cinéma fort et inspirant, qui résonnera longtemps après la projection.

Rejoignez-nous pour célébrer cet artiste aux multiples facettes et laissez-vous transporter par un film qui marie brillamment musique, émotion et histoire personnelle. 🎶

Communiqué