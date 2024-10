« L’homme qui est devenu musée » de Marwen Trabelsi au Festival Vues sur les Arts

Le film tunisien « L’homme qui est devenu musée » de Marwen Trabelsi a été sélectionné au Festival Vues sur les Arts qui se déroule du 16 au 20 octobre 2024 à l’Agora la Marsa & Djerba.

C’est ce qu’a annoncé le réalisateur Marwen Trabelsi en exprimant sa joie et en précisant que dans le cadre de la 5eme édition du Festival, son film sera projeté simultanément à l’Agora la Marsa et L’Agora Djerba, le vendredi 18 octobre 2024 à 19h.

« Soyez au rendez vous pour un film hors du temps…», a-t-il commenté.

« L’homme qui est devenu musée » a été sélectionné dans de nombreux festivals nationaux et internationaux et a reçu plusieurs prix. Le dernier en date marque son 12e prix consécutif, à la 4ème édition des Rencontres cinématographiques et numériques de Cotonou (ReCiCo) au Bénin, où il a décroché le Kemyte d’or du meilleur court métrage international.

Le film raconte l’histoire d’un artiste solitaire «Aly Issa» peintre tunisien anarchiste, plasticien multidisciplinaire et son univers extraordinaire imbibé par l’obsession de peindre et de collectionner des objets pour les besoins de son art de récupération.

Notons que le Festival Vues sur les Arts est une manifestation cinématographique annuelle qui prévoit des projections de films et de documentaires, des expositions, des masterclass et des ateliers.

Y. N.