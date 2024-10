Quelques chiffres de la mendicité en Tunisie  

Le nombre de mendiants dépasse 5000 dans toute la république tunisienne, mais les pauvres et les démunis ne représentent que 15% d’entre eux.

C’est ce qu’indique Ridha Kérouida, président de l’Organisation internationale de défense des droits de l’homme (OIDDH), une ONG inconnue jusque-là, dans un entretien avec le journal Assabah, ce mercredi 16 octobre 2024, ajoutant que les jeunes représentent 25% et les femmes 60% du total des mendiants dans les quatre gouvernorat du Grand-Tunis (Tunis, Manouba, Ben Arous, Ariana) où leur nombre atteint 4000.

Le phénomène n’est pas forcément lié à la situation économique et sociale de ceux et celles qui s’adonnent à cette activité, a souligné Ridha Kerouida, qui ne précise pas la source d’où il tient ces données chiffrées. Il se contente d’avertir contre l’exploitation des enfants et des bébés, qui sont souvent exhibés dans les artères principales des villes pour attendrir les passants et solliciter leur obole.

Ces enfants ne sont pas utilisés dans la mendicité par leurs propres familles mais par des professionnels de cette activité devenue très lucrative pour certains.

I. B.