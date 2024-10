Tunisie : Noureddine Bhiri condamné à 10 ans de prison

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a condamné l’ancien ministre et dirigeant du parti islamiste Ennahdha Noureddine Bhiri à 10 ans de prison ferme.

Noureddine Bhiri a été condamné pour complot contre la sûreté de l’État, incitation à la désobéissance civile et appel à l’insurrection sur la base d’une publication via les réseaux sociaux : « 10 ans pour une publication… introuvable », a commenté pour sa part l’opposant et avocat Samir Dilou.

Rappelons que Noureddine Bhiri a été arrêté en février 2023 et que ses avocats ont dès le début rejeté les accusations le visant, en affirmant que ladite publication « n’a jamais existé ».

Y. N.