Yahya Sinwar est mort, le Big Bang géopolitique qu’il a provoqué se poursuit!

Yahya Sinwar est mort. Mort après une traque qui a duré un an et neuf jours. Déjà tenir un an et neuf jours en ayant à ses trousses les services de renseignement israéliens, américains et occidentaux ainsi que leurs armées relève du miracle. Il a été l’homme le plus recherché du monde pendant un an et neuf jours.

Chedly Mamoghli *

Avec l’opération Déluge d’Al-Aqsa, le 7 octobre 2023, Yahya Sinwar a donné au Hamas une importance planétaire qu’il n’a jamais eue auparavant.

Avec l’opération Déluge d’Al-Aqsa, Yahya Sinwar a cassé le statut quo qui étranglait les Gazaouis depuis juin 2007 et remis en scelle la cause palestinienne qui mourait à petit feu depuis la grosse arnaque des Accords d’Oslo. Il a aussi infligé à Israël son plus grand revers depuis sa création en 1948.

Avec l’opération Déluge d’Al-Aqsa, Yahya Sinwar a provoqué un Big Bang géopolitique qui a dépassé les frontières de Gaza, englobé toute la région et rabattu toutes les cartes. Dernier épisode de ce Big Bang, la confrontation directe entre Ia République islamique d’Iran et Israël.

Qu’adviendra-t-il du Hamas maintenant? Il faudra attendre.

Sur quoi débouchera le statut quo que le défunt a cassé à Gaza le 7 octobre 2023 et quel sera l’avenir de la cause palestinienne? Il faudra attendre la fin de la guerre.

Sur quoi débouchera le Big Bang régional dû au 7 octobre? Il faudra attendre la fin des conflits et voir ce qu’il en découlera.

Yahya Sinwar, au-delà de l’étiquette de «terroriste» que lui collent les Israéliens et les Occidentaux et de l’héroïsme dont le créditent ses partisans restera dans l’Histoire comme un protagoniste et un acteur de premier plan, qui plus est, n’a pas été dans la position de celui qui subit les événements mais de celui qui les provoque.

Maintenant, il faudra attendre l’aboutissement du conflit au Moyen-Orient (Gaza, Liban, Israël, Iran, etc.) et les conséquences à la fois dans ces pays mais aussi en Occident pour livrer le bilan exact du 7 octobre. Sinwar est mort mais le Big Bang qu’il a provoqué se poursuit.

* Juriste.