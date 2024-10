Libération de 12 Tunisiens détenus en Libye

L’Observatoire tunisien des droits de l’homme a confirmé, vendredi 18 octobre 2024, la libération de 12 Tunisiens détenus dans les prisons libyennes. Une mesure qui a été prose en coordination entre les autorités tunisiennes et libyennes. (Illustration : point frontalier tuniso-libyen de Ras Jedir).

En août dernier, l’Observatoire tunisien avait rapporté que plus de 50 Tunisiens étaient détenus dans les prisons libyennes pour plusieurs raisons, notamment des conflits de travail et des publications sur les réseaux sociaux, selon ses propres termes. Les 12 libérés et déjà rentrés dans le pays en font partie.