L’état de santé de la journaliste Chadha Hadj Mbarek s’est détérioré, alerte son frère

Amen Haj Mbarek a alerté sur la détérioration de l’état de santé de sa sœur, la journaliste Chadha Haj Mbarek, qui est en détention à la prison civile d’El-Messadine à Sousse.

A l’issue d’une visite qu’il lui a rendue samedi dernier, Amen Haj Mbarek a rapporté que sa sœur s’inquiète de son état de santé : « J’espère pouvoir me tenir debout pour assister à l’audience, car ma santé s’est beaucoup détériorée. Je bénéficie ici de l’aide de détenues, mais j’ai à peine eu la force de me lever et de tenir debout pour vous rencontrer lors de la visite. J’ai confiance en mon innocence et j’espère que cette injustice prendra enfin fin », lui a-t-elle confié.

Rappelons que Chadha Hadj Mbarek est en détention depuis octobre 2021 dans le cadre de l’affaire «Instalingo». Elle est accusée de complot contre la sûreté de l’État, d’attentat à l’ordre public et d’offense au président de la République et risque une lourde peine dans cette affaire alors que la défense rejette totalement ces accusation et affirme que le dossier de la journaliste «est vide et dépourvu de preuves sur les faits qui lui sont reprochés».

Y. N.