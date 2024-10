Tunisie : Décès du journaliste Jamil Dakhlaoui

La Télévision nationale a déploré le décès du journaliste et producteur Jamil Dakhlaoui, survenu ce lundi 21 octobre 2024, après un long combat contre la maladie.

Jamil Dakhlaoui est considéré comme l’une des figures les plus importantes ayant contribué de manière significative à l’éducation linguistique et historique en Tunisie, rappelle la Télévision nationale en ajoutant que le journaliste présentait de nombreux programmes médiatiques et s’était notamment spécialisé dans la production de documentaires historiques.

« Son talent unique pour la narration et sa magnifique voix ainsi que héritage culturel et journalistique resteront gravés dans la mémoire collective », a encore ajouté la télévision tunisienne, qui a présenté ses condoléances à la famille de notre regretté collègue.

En cette douloureuse circonstance, l’équipe de Kapitalis présente ses condoléances les plus attristées à la famille, aux proches et aux collègues de Jamil Dakhlaoui .

Y. N.