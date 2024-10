7e congrès de l’Association tunisienne des ophtalmologistes

L’Association tunisienne des ophtalmologistes spécialisés en lentilles de contact et surface oculaire organise son 7e congrès, le samedi 26 octobre 2024, à l’hôtel Concorde Les Berges du Lac, Tunis.

Le congrès comprendra un programme scientifique riche, incluant des conférences spécialisées sur l’exploration de la surface oculaire et les maladies de la cornée, ainsi que la présentation de cas cliniques interactifs en collaboration avec l’Association des jeunes ophtalmologistes. Les participants auront également l’opportunité d’assister à des ateliers pratiques sur l’adaptation des lentilles de contact toriques et l’adaptation cornéenne pour les lentilles souples et rigides.

Dans le cadre du soutien à la recherche scientifique et à l’innovation, le Prix Ali Al-Kahhal sera décerné pour la meilleure recherche scientifique sur les maladies de la surface oculaire, d’une valeur de 3000 dinars.

Il convient de noter qu’Ali Ibn Isa Al-Kahal, dont le prix porte le nom, était l’un des médecins les plus éminents ayant marqué la médecine ophtalmologique par ses interventions chirurgicales innovantes. Il a été le premier à utiliser l’anesthésie et la sédation médicamenteuse lors des opérations oculaires. Son ouvrage ‘‘Tadhkira Al-Kahaline’’, écrit au début du XIe siècle, est resté une référence majeure étudiée en Europe jusqu’au XVIIIe siècle. Il était surnommé Jesu Occulist, la traduction latine de son nom arabe.

I. B.