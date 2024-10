Engagement de l’Italie en faveur de la santé et du bien-être en Tunisie

Le siège de l’Agence italienne de coopération au développement (AICS) Tunis a accueilli, mercredi 23 octobre 2024, la cérémonie de présentation du Réseau méditerranéen pour une seule santé (Mednet, Mediterranean Network for One Health), un projet financé par l’AICS et mis en œuvre par le projet expérimental de l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise « G. Caporale » Teramo (IZS Teramo) en coordination avec le ministère de la Santé et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en Tunisie.

«L’approche One Health est au centre de la stratégie italienne pour répondre efficacement aux urgences sanitaires», a écrit l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Prunas via les réseaux sociaux de l’ambassade.

Mednet 4OH vise à améliorer les capacités de réponse aux urgences sanitaires grâce à une approche intégrée One Health, qui prend en compte le lien étroit entre la santé humaine, animale et environnementale.

Le cœur du projet, explique une note de l’AICS, est le développement d’une plateforme génomique d’avant-garde, capable de surveiller en temps réel la propagation d’agents pathogènes qui représentent une menace croissante pour la santé publique.

Cette infrastructure numérique utilisera des méthodes de diagnostic innovantes développées au cours du projet, telles que les technologies de séquençage de nouvelle génération (NGS), pour collecter et analyser les données génétiques de manière rapide et précise.

Mednet vise également à mobiliser les ressources numériques et sociales pour garantir que les informations sur la santé soient facilement accessibles aux décideurs, aux professionnels de santé et au public.

Le projet, qui durera trois ans, représente une étape importante vers une gestion plus efficace des maladies infectieuses émergentes et réémergentes dans la région méditerranéenne, avec des répercussions positives également pour l’Italie et d’autres pays européens.

Outre l’ambassadeur Prunas, étaient présents à la conférence Abderrazak Bouzouita, directeur général du département de santé publique du ministère tunisien de la Santé, Ibrahim Ziq, représentant résident de l’OMS en Tunisie, Nicola d’Alterio, directeur général de l’IZS de Teramo et directeur du bureau régional de l’AICS de Tunis, Andrea Sénateur.

Lors de son discours d’ouverture, l’ambassadeur Prunas a souligné que «cet événement marque le début d’une initiative prometteuse qui démontre le fort engagement de l’Italie en faveur de la santé et du bien-être de la population tunisienne». «Grâce à la collaboration avec les autorités tunisiennes, a ajouté Prunas, nous avons l’opportunité de développer des outils et des plateformes numériques pour une surveillance efficace et une réponse optimale aux menaces sanitaires».

Le directeur général de l’IZS de Teramo a souligné que «le partage des ressources et des connaissances n’est pas seulement une question technique, mais une stratégie essentielle pour faire face aux défis de santé mondiale au nom de One Health», exprimant sa fierté de «travailler avec la Tunisie et à l’avenir avec les pays d’Afrique du Nord pour créer un réseau de surveillance capable de répondre rapidement aux menaces sanitaires, avec des bénéfices qui dépasseront les frontières nationales, en faveur de la santé publique dans toute la région méditerranéenne».

Le directeur de l’AICS de Tunis, Andrea Senatori, a enfin indiqué que «l’engagement de la coopération italienne en faveur du renforcement du système de santé tunisien se traduit également par le soutien aux investissements publics pour l’amélioration des différents services hospitaliers.»

«Le projet Mednet 4OH s’inscrit parfaitement dans cette dynamique, visant à renforcer les capacités du système de santé tunisien en améliorant la surveillance syndromique et le diagnostic des maladies infectieuses », a-t-il ajouté.

D’après Ansamed.