Le peintre Lamine Sassi tire sa révérence à 74 ans

Lamine Sassi, l’une des figures de proue de l’art contemporain en Tunisie et dans le monde arabe, vient de nous quitter ce jeudi 24 octobre 2024 à l’âge de 74 ans. Il laisse une œuvre exceptionnelle de beauté, de sensibilité et d’ancrage dans l’humain, qui lui survivra longtemps et fera le bonheur des galeries, des musées et des collectionneurs.

Né en 1951 à La Manouba. Diplômé de l’Institut d’art, d’architecture et d’urbanisme de Tunis en 1978, il a effectué une résidence à la Cité internationale des arts de Paris en 1979. Il expose depuis cette date en Tunisie, notamment dans les galeries Irtissem, Ettassawir, Médina et Mille Feuilles à Tunis. A l’étranger, il participe à des expositions collectives à Paris (France) et Genève (Suisse). Plusieurs fois distingué, il reçut notamment le Premier prix de la Biennale de Koweït en 1998 et fut couronné du Prix national des arts plastiques 2005.

En 2006, c’est le couronnement : le ministère de la Culture lui rend hommage avec une exposition personnelle à la Maison des Arts de Tunis, montrant son travail tout au long de son parcours artistique.

De ses compositions innovantes, émane une grande sensibilité qui multiplie le choix et la répartition des couleurs intimes.

Lamine Sassi affirme sa créativité spirituelle et picturale révélant une vie intérieure intense et inspirée.

Habité par des figures humaines, principalement des femmes, le monde de Sassi semble hors de portée, rempli de taches chromatiques, vives et harmonieuses. Surgissant de l’espace pictural, des formes expressives incarnant la sensualité, tour à tour mélancoliques et romantiques, plongent le spectateur dans une charge émotionnelle contrôlant l’approche de l’artiste envers son œuvre.

Sassi a trouvé la voie qui le lie à son œuvre, révélant un peintre sincère qui ne triche ni avec la peinture ni avec la vie. Il suit le chemin de l’artiste à travers une démarche teintée d’humilité envers la grandeur de l’univers.

I. B. (avec Artnet).