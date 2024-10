La violence en milieu scolaire en hausse de 19% en Tunisie

Le phénomène de la violence en milieu scolaire et aux alentours des écoles a réenregistré une hausse de 19% entre 2023 et les 10 premiers mois de 2024.

C’est ce qu’a déclaré Ramzi Baza, le directeur général de l’Observatoire national de l’éducation, ajoutant que des mesures ont été prises, en coordination avec le ministère de l’Intérieur, pour faire face à ce problème, notamment des campagnes de sensibilisation à l’intention des élèves et des parents, et ce dans une approche fondée sur le traitement des causes de ce phénomène.

Baza, qui parlait à Mosaïque FM en marge d’une journée d’étude sur la lutte contre la violence dans les espaces scolaires, estime que ce fléau menace le système éducatif dans son ensemble, à l’instar de la violence dans les stades et de la violence en milieu familial, car il s’agit là de phénomènes sociaux interconnectés.

L’Observatoire national de l’éducation suit quotidiennement les comportements à risque chez les élèves et la mise en œuvre des mesures prises pour régler chaque situation de violence dans le milieu scolaire, explique Baza.

Dans ce même contexte, le président de l’Unité centrale spécialisée dans les enquêtes sur la violence contre la femme et l’enfant relevant de la Direction générale de la garde nationale, le lieutenant Taoufik Belhaj, a indiqué, à la même source, que les chiffres relatifs à la violence en milieu familial, et notamment envers les enfants, enregistrés auprès des brigades d’enquêtes judiciaires, n’ont pas changé depuis 2019, lorsque 80% des enfants avaient subi des violences familiales de toutes sortes (verbales ou physiques).

Lorsqu’ils sont recueillis par les autorités, les enfants sont souvent victimes de séquestration, de brulure et de diverses autres formes de maltraitance et dans un état psychique très difficile.

I. B.