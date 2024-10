L’Institut Pasteur de Tunis participe à la recherche mondiale sur les vaccins à ARNm

Des membres clés du Pasteur Network, dont l’Institut Pasteur de Tunis (IPT), Fiocruz, et d’autres instituts partenaires, ont signé, le 23 octobre 2024, à Rio de Janeiro, un protocole d’accord stratégique (MoU) pour renforcer la collaboration dans la recherche et le développement de vaccins, avec un focus sur l’expansion des capacités de production de vaccins à ARNm.

Ce partenariat se concentrera sur la réponse aux défis mondiaux de santé par des solutions innovantes et une coopération internationale.

Trois membres du réseau ont été sélectionnés pour renforcer la production locale de vaccins à ARNm, dont l’IPT.

Les MoU vise à promouvoir la collaboration en recherche sur les vaccins à ARNm, faciliter l’échange de connaissances et d’expertise et mettre en place des programmes de formation et des projets conjoints.

Un vaccin à ARN, ou vaccin à ARN messager, est un type de vaccin activant le système immunitaire adaptatif au moyen d’ARN messagers dont la séquence nucléotidique code une protéine identique ou semblable à un antigène d’agent pathogène ou à un antigène tumoral. Cette protéine est produite directement dans les cellules cibles par traduction de l’ARN messager contenu dans le vaccin, et est reconnue par le système immunitaire de l’organisme, qui réagit en produisant des anticorps dirigés contre l’agent pathogène ou le cancer qu’on cherche à neutraliser.

L’ARN messager peut être nu, c’est-à-dire délivré directement en solution, ou bien encapsulé (en) dans des nanoparticules lipidiques; des virus à ARN sont également étudiés comme vecteurs possibles de vaccins à ARN.

I.B. (avec communiqué)