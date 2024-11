Tunisie : Raja Dahmani élue présidente de l’ATFD

L’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) a tenu son 14e congrès, dimanche 3 novembre 2024 à Tunis, sous le slogan « Féministes combattantes, féministes solidaires », et élu son nouveau bureau directeur qui sera présidé par Raja Dahmani.

Les autres membres du nouveau bureau directeur sont : Hela Bensalem (secrétaire générale), Souhayr Idriss (trésorière), Fathia Saïdi (membre chargée de la communication et de l’information), Ahlem Besseroual (commission éducation et culture), Yusra Daaloul (commission juridique), Ines Chihaoui (commission santé), Nadia Ben Ahmed (commission relations extérieures), et Moufida Bchir (commission droits économiques, sociaux et culturels).