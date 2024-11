Souad Labbize, finaliste du Prix Ibn Khaldoun-Senghor 2024

La traductrice Souad Labbize fait partie des quatre finalistes du Prix Ibn Khaldoun-Senghor pour sa traduction en français du roman ‘‘Le désastre de la maison des notables’’ de l’autrice tunisienne Amira Ghenim, coédité cette année par Barzakh et les éditions Philippe Rey.

Créé par l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (Alecso) et l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), ce prix prestigieux récompense chaque année des traductions d’œuvres littéraires ou de sciences humaines entre l’arabe et le français, favorisant ainsi la diversité culturelle et le dialogue entre les deux mondes linguistiques.

Le lauréat ou la lauréate sera désigné(e) le 3 décembre 2024 lors d’une cérémonie à l’Institut du monde arabe (IMA) à Paris.

Les nominés

Le jury de cette année, présidé par Bassam Baraké, rassemble des experts en littérature et en traduction issus de divers pays arabes et francophones, qui auront la tâche de sélectionner l’œuvre traduite la plus marquante.

D. G.