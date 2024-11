Médenine : Le CRLDHT demande la libération d’Abdallah Said

Le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie (CRLDHT) a appelé à la libération du président de l’association « Enfants de la Lune de Médenine », Abdallah Said et à l’abandon des poursuites le visant.

Dans un communiqué intitulé « Criminaliser la solidarité, c’est attaquer l’humanité » et publié ce jeudi 14 novembre 2024, le CRLDHT a exprimé sa solidarité avec Abdallah Said, placé en garde à vue, avant-hier, par la Cellule d’Investigation Financière.

« Les charges retenues restent floues, mais tout porte à croire qu’elles visent ses efforts humanitaires pour soutenir les enfants réfugiés, migrants et abandonnés de Médenine », lit-on dans le communiqué de la CRLDHT.

Et d’ajouter : « Abdallah Said est un citoyen tunisien qui consacre son énergie à la protection des plus vulnérables. Son engagement n’a jamais failli malgré les attaques haineuses et racistes sur les réseaux sociaux. Il incarne une solidarité qui dérange, une solidarité que certains cherchent à faire taire ».

Le CRLDHT estime que les poursuites engagées contre Abdallah Said sont «injustifiées» et a de ce fait appelé à sa libération ainsi que celle « de tous ceux qui osent défendre la dignité humaine…. Ensemble, continuons à défendre la justice, l’égalité, et les droits des enfants migrants et réfugiés», ajoute la même source.

Y. N.