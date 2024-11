Noureddine Bhiri : Prolongation de sa détention dans l’affaire des passeports

La décision du juge d’instruction du Pôle judiciaire antiterroriste relative à la prolongation de la détention provisoire de Noureddine Bhiri, vient d’être confirmée par la chambre d’accusation spécialisée dans les affaires de terrorisme près la Cour d’appel de Tunis.

La détention de l’ancien ministre et dirigeant Ennahdha Noureddine Bhiri a été prolongée de quatre mois supplémentaires, précise Mosaïque FM en citant une source proche du dossier relatif à l’affaire dite des passeports.

Cette affaire, qui a éclaté en 2019, concerne l’octroi de la nationalité et de passeports tunisiens de manière illégale à des personnes, qui plus est étrangères et qui n’y avaient pas droit, certains parmi les concernés étaient même, selon différentes sources, recherchés dans des affaires terroristes.

Plusieurs suspects sont en détention dans le cadre de cette affaire, notamment de hauts cadres sécuritaires, suspectés de complicité, sachant que l’enquête se poursuit.

Rappelons que Noureddine Bhiri est détenu dans d’autres affaires et qu’il a écopé d’une peine de 10 ans de prison ferme prononcée en octobre dernier par la chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis pour complot contre la sûreté de l’État, incitation à la désobéissance civile et appel à l’insurrection sur la base d’une publication via les réseaux sociaux

