Détournement d’équipements de la Sonede : Quinze suspects, dont des cadres et employés, arrêtés

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé, ce samedi 16 novembre 2024, le démantèlement d’un réseau spécialisé dans le détournement d’équipements, de matériels et de compteurs d’eau appartenant à la Société tunisienne d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede).

Dans son communiqué la DGGN précise que l’opération, a été menée par l’Unité nationale d’enquête sur les crimes financiers relevant de la Direction des renseignements et des recherches de la garde nationale de Laouina, et ce, en coordination avec le ministère public près le tribunal de première instance de Sousse 1.

Quinze suspects, dont des cadres et employés de la Sonede ainsi qu’un sous-traitant spécialisé dans l’installation des compteurs d’eau, ont été arrêtés, indique la DGGN, en ajoutant que l’opération a également permis la saisie de compteurs et d’équipements hydrauliques détournés et qui étaient stockés dans un magasin de matériaux ferreux et électriques.



Les suspects ont été placés en détention sur ordre du Parquet et l’enquête se poursuit, indique encore la même source.

Y. N.