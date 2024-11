Tunisie : L’OIPEM demande la fermeture des centres de soutien scolaire

L’Organisation internationale pour la protection des enfants de la Méditerranée (OIPEM) a appelé à la fermeture des centres de soutien scolaire, afin de faire face au phénomène des cours particuliers en dehors des établissements scolaires publics.

C’est ce qui ressort d’un communiqué de l’Organisation, diffusé ce samedi 16 novembre par l’agence Tap : « des centaines de centres de soutien scolaire sont animés par des enseignants du secteur public qui obligent les élèves à s’inscrire dans les cours », a notamment déploré l’OIPEM.

La même source rappelle que « l’autorisation pour l’exercice d’activités scolaires dans ces centres est délivrée aux demandeurs d’emploi et aux diplômés de l’université, dans le cadre d’une activité d’enseignement complémentaire et selon des conditions bien précises», tout en appelant à la création d’une cellule au sein du ministère de l’Education qui sera chargée de recevoir les signalements et de poursuivre les parties qui ne se conforment pas à la loi.

Tout en soutenant la position du ministère quant à l’interdiction des cours particuliers en dehors des établissements scolaires publics, l’OIPEM, a estimé dans son communiqué que « le phénomène des cours particuliers constitue un danger pour l’enseignement public et privé ».