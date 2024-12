Radisson ouvre à Tunis son cinquième hôtel en Tunisie  

Idéalement situé sur l’avenue Mohammed V, à Tunis, le Radisson Blu Hotel & Convention Center fait ses débuts au cœur de la ville, établissant une nouvelle norme en matière d’hospitalité en Tunisie. Il offre une vue imprenable sur la ville et le lac de Tunis ainsi qu’un accès facile aux principales attractions et à l’aéroport de Tunis-Carthage

Niché entre la célèbre Cité de la Culture de Tunis et le Palais des Congrès, l’ouverture du Radisson Blu Hotel & Convention Center Tunis établit une nouvelle référence en matière d’hospitalité dans la capitale, car elle marque les débuts officiels de la marque Radisson Blu dans la ville.

Au-delà de l’hôtel, les clients peuvent explorer la culture vibrante de Tunis, de la médina historique et du luxuriant parc du Belvédère aux charmantes rues blanches et bleues de Sidi Bou Said à proximité. Pour ceux qui s’intéressent au shopping, l’emplacement central offre un accès aux boutiques locales et aux trésors cachés. Avec son emplacement pratique, ses équipements divers et son engagement envers l’excellence, l’hôtel constitue un choix de premier ordre pour les voyageurs à la recherche d’un séjour luxueux avec un véritable sens de la culture tunisienne.

«Il s’agit d’un moment historique pour le Radisson Hotel Group en Tunisie, puisque nous célébrons l’ouverture de notre cinquième hôtel dans le pays et les débuts de la marque Radisson Blu à Tunis. Avec l’ajout de cet établissement emblématique, nous continuons à accroître notre présence dans la région, renforçant notre engagement à offrir une hospitalité de classe mondiale dans les principales destinations africaines», a déclaré Tim Cordon, directeur de l’exploitation pour le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Asie du Sud-Est Pacifique du Radisson Hotel Group.

Chacune des chambres et suites élégantes offre un mélange d’élégance contemporaine et de confort, avec des tons neutres et chaleureux, un mobilier raffiné et des panneaux de tête de lit décoratifs personnalisés.

Les clients peuvent profiter d’équipements tels que des douches à effet pluie revigorantes et une connexion Wi-Fi gratuite, le tout soigneusement conçu pour créer un séjour mémorable et relaxant.

Les amateurs de cuisine trouveront une variété d’options de restauration au. Le restaurant Al Mayda propose un copieux petit-déjeuner buffet et un mélange de cuisine internationale pour le déjeuner et le dîner dans une atmosphère accueillante. Pour goûter aux saveurs tunisiennes authentiques, Dar Zmen présente des plats traditionnels dans un cadre élégant. À La Casa, les clients peuvent déguster des délices méditerranéens avec de la musique live et une vue sur la piscine pendant les mois d’été. Pour ceux qui recherchent une atmosphère décontractée, le bar du hall El Nakhil sert des cocktails rafraîchissants à l’ombre des palmiers. Les clients à la recherche d’une expérience plus traditionnelle peuvent se détendre au Al Jalsa Chicha Lounge, qui propose une gamme de chichas aromatisées sur une terrasse extérieure.

Conçu pour répondre aux besoins des voyageurs d’affaires et de loisirs, le Radisson Blu Hotel & Convention Center Tunis, dispose de 2 000 mètres carrés d’espace événementiel modulable, dont 14 salles modernes pouvant accueillir jusqu’à 2 000 invités, ce qui en fait l’un des plus grands centres de réunion de la ville. Le vaste parking sécurisé de l’hôtel peut accueillir jusqu’à 400 véhicules, garantissant ainsi le confort des visiteurs locaux et internationaux.

L’hôtel est également le choix idéal pour des mariages inoubliables, offrant deux salles de bal spacieuses et une sélection de forfaits de mariage sur mesure pour garantir que la journée spéciale de chaque couple soit parfaite.

Les installations de bien-être et de remise en forme de l’hôtel offrent une évasion sereine de la vie trépidante de la ville. Le spa Laico Tunis propose une gamme complète de soins rajeunissants, notamment des massages, des soins du visage et une expérience hammam, tandis que le centre de remise en forme entièrement équipé et la piscine extérieure tranquille s’adressent aux clients qui souhaitent rester actifs ou simplement se détendre.

«Je suis ravi d’inviter les clients à découvrir cet atout unique à Tunis. Notre hôtel est plus qu’un lieu de séjour ; c’est un point de rencontre dynamique et une porte d’entrée pour explorer Tunis. Que nos clients soient ici pour affaires ou pour les loisirs, nous promettons une expérience mémorable marquée par le meilleur du service et de l’hospitalité», a déclaré Wissem Souifi, directeur général du Radisson Blu Hotel & Convention Center, Tunis.