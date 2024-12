Journées de l’Entreprise : Trois fonds pour soutenir l’investissement

Le gouvernement Madouri a profité de la tenue des Journées de l’Entreprise, grand conclave des entrepreneurs et des opérateurs économiques et financiers en Tunisie, pour annoncer la création de trois fonds pour venir en aide aux PME en ce temps de crise.

Envoyé spécial à Sousse

Le coup d’envoi de la 38ᵉ édition des Journées de l’Entreprise, organisées par l’Institut arabe des chefs d’entreprise (IACE), qui se tiennent cette année sous le thème «L’entreprise et les grands changements : adaptation et opportunités» a été donné vendredi 6 décembre 2024 à Sousse.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Kamel Madouri, chef du gouvernement, d’Amine Ben Ayed, président de l’IACE, et de Nejia Gharbi, coordinatrice des Journées. Cette édition, qui se déroule du 5 au 7 décembre 2024, réunit des acteurs clés de l’économie tunisienne pour débattre des grands enjeux auxquels les entreprises doivent faire face.

Un gouvernement engagé dans une stratégie numérique

À l’ouverture des travaux, Madouri a souligné l’importance de répondre rapidement aux défis géopolitiques et économiques mondiaux. «Nous sommes face à des bouleversements qui exigent une réponse immédiate et collective. Le gouvernement tunisien est prêt à prendre les mesures nécessaires pour garantir que notre pays reste résilient et compétitif sur la scène internationale», a-t-il indiqué

L’une des initiatives clés de ce programme est la révolution numérique, que le chef du gouvernement a qualifiée de pilier central de la stratégie de croissance du pays. «La transformation numérique est l’un des leviers les plus puissants pour moderniser notre économie. Nous avons l’ambition de faire de la Tunisie un modèle d’innovation numérique dans la région», a-t-il affirmé tout en ajoutant que son gouvernement met en œuvre des mesures concrètes pour encourager l’intégration des technologies numériques à travers les secteurs publics et privés, permettant ainsi de moderniser l’administration publique et de faciliter l’accès des citoyens aux services numériques.

Nejia Gharbi. Amine Ben Ayed.

Dans ce cadre, Madouri a évoqué le déploiement de la technologie de la 5G, affirmant que «le lancement de la 5G est une étape déterminante pour améliorer la connectivité et soutenir le développement d’un environnement numérique robuste». Ce progrès technologique, selon ses dires, s’inscrit dans une stratégie globale de modernisation de l’administration publique, visant à faciliter l’accès aux services publics tout en garantissant une gestion efficace et transparente.

Soutien accru aux jeunes entrepreneurs

Par ailleurs, Madouri a mis en avant la mise en place d’une plateforme numérique unifiée dédiée à l’investissement. «Cette plateforme constitue un tournant majeur dans notre politique de simplification des procédures administratives. Elle offrira aux investisseurs une interface unique, réduisant ainsi les obstacles bureaucratiques et accélérant les processus d’investissement», a-t-il précisé, tout en rappelant que cette initiative vise à renforcer l’attractivité de la Tunisie en tant que destination d’investissements et à faciliter la coordination entre les différents secteurs économiques.

Pour soutenir cette dynamique, le gouvernement a prévu des fonds pour accompagner les petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que les jeunes entrepreneurs. «Nous avons mis en place un fonds de 7 millions de dinars pour financer les PME et soutenir l’innovation. Ce soutien est essentiel pour favoriser la création d’emplois et stimuler l’économie locale… Il vise aussi à renforcer la compétitivité des entreprises tunisiennes et à encourager l’entrepreneuriat dans des secteurs clés», a-t-il précisé.

Madouri a, également, annoncé la mise en place d’un deuxième fonds de 10 millions de dinars pour soutenir les besoins d’exploitation des entreprises en phase de démarrage et d’un troisième de 3 millions de dinars pour les jeunes porteurs de projets dans les zones prioritaires, éligibles entre juillet 2025 et décembre 2026.

En matière de transition énergétique, il a précisé que le gouvernement tunisien, en collaboration avec l’Union européenne, a signé un accord pour promouvoir un développement équilibré alliant ambitions économiques et protection de l’environnement. «Nous nous engageons résolument dans la transition énergétique, et nous comptons sur des modèles énergétiques durables pour soutenir la croissance à long terme», a-t-il affirmé.

D’un autre côté, le chef du gouvernement a évoqué la création d’un fonds spécial pour soutenir les citoyens ayant perdu leur emploi. «Nous mettons en place un dispositif pour soutenir les travailleurs touchés par la crise économique. Ce fonds assurera leur réintégration dans le marché du travail et renforcera la protection sociale… Cette initiative vise à offrir un soutien direct aux travailleurs, en garantissant leur retour à l’emploi dans des conditions optimales», a-t-il souligné.

Finalement et non moins important, et pour accompagner la transition vers une économie plus durable et compétitive, Madouri a insisté sur l’importance du développement des compétences. «La formation de nos jeunes aux compétences numériques est essentielle pour assurer la compétitivité de notre pays à long terme. C’est un investissement dans l’avenir de la Tunisie», a-t-il assuré, tout en ajoutant que le gouvernement met en place des programmes de formation pour préparer les générations futures aux défis technologiques, afin de répondre aux besoins d’une économie numérique en constante évolution.