Tunisie : le demande de libération de Sihem Bensedrine rejetée

La Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Tunis a refusé, jeudi 5 décembre 2024, de libérer l’ancienne présidente de l’Instance Vérité et Dignité (IVD), Sihem Bensedrine, incarcérée depuis me 1er août dernier, pour des accusations de faux et usage de faux, dans le cadre de ses fonctions à la tête de l’instance de justice transitionnelle.

«Les charges reposent exclusivement sur les accusations contradictoires d’une ancienne commissaire de l’IVD, sanctionnée par le conseil de l’IVD pour non-respect de son obligation de réserve», ont indiqué les avocats de Bensedrine, lors d’une conférence de presse donnée avant-hier, mercredi 4 décembre, ajoutant qu’ils avaient déposé, le 24 septembre, un recours auprès de la chambre d’accusation contre le rejet par le juge d’instruction d’une demande de mise en liberté de leur cliente. Leur requête a donc finalement été rejetée, mais aucune date n’a encore été fixée pour l’audience.

I. B.