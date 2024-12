Paris commémore le massacre de Laghouat (Algérie) en 1852

La mairie de Paris a inauguré, mercredi 4 décembre 2024, une plaque commémorative rue de Laghouat, dans le 18e arrondissement, pour rendre hommage aux milliers de victimes du massacre de Laghouat, en Algérie, perpétré en 1852 par l’armée coloniale française. L’événement marque un tournant dans la reconnaissance de ce crime de guerre. Mais pas dans les relations franco-algériennes qui sont aujourd’hui à leur plus bas niveau.

Djamal Guettala

La rue Laghouat, nommée au XIXe siècle pour célébrer la prise de cette ville algérienne par les troupes coloniales, change aujourd’hui de symbolique. Désormais, elle commémore aussi la mémoire d’un massacre qui a coûté la vie à plus de 2 500 habitants, soit les deux tiers de la population de cette ville du sud algérien.

La plaque a été dévoilée en présence d’Anne Hidalgo, maire de Paris, et de plusieurs figures engagées dans le devoir de mémoire : Lazhari Labter, écrivain algérien originaire de Laghouat, Pierre Mansat, porte-parole du comité Laghouat France, et Raphaëlle Primet, élue du Parti communiste français (PCF). Madani Benadjila, ancien député algérien, a également fait le déplacement depuis Laghouat pour assister à cette cérémonie historique.

Une tragédie coloniale méconnue

En novembre 1852, la ville de Laghouat, un carrefour stratégique de commerce transsaharien où cohabitaient musulmans et juifs, est assiégée par une armée française de 6 000 hommes sous les ordres de trois généraux, dont le tristement célèbre général Aimable Pélissier. L’offensive, menée pour écraser un soulèvement, s’est soldée par un véritable massacre. Près de 2 500 habitants, hommes, femmes et enfants, furent tués.

Prise de Laghouat dans un dessin d’époque.

Des récits historiques rapportent l’utilisation de tactiques d’une violence extrême, notamment l’asphyxie des civils réfugiés dans des grottes. Ces méthodes ont depuis été qualifiées de crime de guerre par des historiens et des militants de la mémoire.

L’initiative, soutenue par le comité Laghouat France et le groupe PCF de Paris, s’inscrit dans un travail plus large de restitution mémorielle. Outre l’inauguration de cette plaque, le comité demande également la restitution de la clé de la cité et des étendards des résistants, actuellement conservés au musée de l’Armée à Paris.

Pour Lazhari Labter, cette cérémonie est une victoire symbolique : «Nous honorons aujourd’hui les martyrs de Laghouat et rétablissons une vérité historique trop longtemps occultée. Cette plaque témoigne de notre engagement à ne pas oublier.»

Raphaëlle Primet, élue PCF, a, quant à elle, souligné l’importance de ce geste : «La reconnaissance de ces crimes est une étape nécessaire pour construire une mémoire commune et apaiser les relations franco-algériennes.»

Laghouat aujourd’hui.

Un devoir de mémoire en marche

La mairie de Paris, avec ce geste fort, se positionne en faveur d’une réflexion critique sur l’histoire coloniale française. Anne Hidalgo a insisté sur le rôle des institutions dans ce travail : «Paris, ville ouverte et solidaire, se doit d’affronter les pages sombres de son histoire. Cette plaque est une étape essentielle pour construire une mémoire juste et partagée.»

La cérémonie s’est achevée par une minute de silence en hommage aux victimes et un appel à poursuivre ce travail de reconnaissance historique. Désormais, la rue Laghouat ne sera plus seulement un nom sur une carte, mais un témoignage vivant du devoir de mémoire et de justice.