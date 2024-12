Essia Jaïbi – Jalila Baccar : soliloque à deux  

Essia Jaïbi présente sa dernière mise en scène ‘‘Métamorphose #2’’ qu’elle a coécrite et qu’elle joue avec sa mère, la dramaturge et comédienne Jalila Baccar, ce vendredi 6 décembre 2024, à 16 heures, au siège de l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beit Al-Hikma, à Carthage-Hannibal.

Créée au départ pour le digital dans le cadre des DPDW de L’Art Rue, ‘‘Métamorphose #2’’ est une performance théâtrale dans laquelle Essia Jaïbi met en scène Jalila Baccar dans une écriture commune. Le projet, dans sa nouvelle forme, a été présenté pour la première fois devant le public à Dream City 2022. Il s’agit d’une réflexion sur les relations mère-fille dans le cadre de la création théâtrale où tout est artefact, trompe l’œil, déguisement, sauf que, derrière le masque du comédien (et ici il s’agit de comédienne), il y a la vie avec tout ce qu’elle charrie de souvenirs, d’émotions et de passions. Extrait…

«- Et toi, elle fait quoi ta mère?

– Moi, ma maman, elle joue !

Longtemps, j’ai voulu croire que je connaissais ma mère.

Bah oui c’est MA mère.

D’ailleurs c’est moi qui l’ai faite mère, ma mère.

Quand j’avais 4 ans, je suis allée au théâtre, j’ai vu ma mère sur scène, elle avait 80 ans. J’ai eu peur, je me suis enfuie.

Des années plus tard, j’ai compris.

Ma mère est comédienne.

Son métier c’est de jouer, de se transformer, de se métamorphoser.

Maintenant que je n’ai plus 4 ans, j’ai voulu la faire jouer.

La mère est toujours là, et la comédienne est confrontée à la scène.

Dans des coulisses imaginaires, face à son reflet infini, elle est visitée par ses multiples métamorphoses.»