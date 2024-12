Muhammad à la conquête de la Grande-Bretagne

Selon l’office national des statistiques britannique, Muhammad est devenu en 2023 le prénom masculin le plus donné en Angleterre et au Pays de Galles, devant Noah et Oliver.

Avec 4661 naissances, Muhammad est désormais le premier choix des nouveaux parents pour le prénom de leur bébé en Angleterre et au Pays de Galles confondus. L’office national des statistiques (ONS) britannique a en effet dévoilé, jeudi 5 janvier 2024, un classement des prénoms les plus donnés en 2023.

Depuis 2016, Muhammad faisait partie des prénoms les plus populaires donnés aux nouveau-nés au Royaume-Uni. En 2019, il atteint la cinquième place avant de bondir à la deuxième place en 2022 et finalement de détrôner Noah en 2023, en tête du classement depuis 2021. Derrière Muhammad et Noah, viennent les prénoms Oliver, George, Leo, Arthur ou Luca avec plus de 3000 naissances chacun.

Il faut cependant noter que Muhammad écrase la concurrence puisque l’ONS a choisi de séparer les différentes orthographes pour tous les prénoms. Ainsi, deux autres façons d’écrire Muhammad sont présentes dans le top 100 des prénoms les plus donnés en 2023 : Mohammed arrive à la 28e place avec 1601 nouveau-nés et Mohammad à la 68e place avec 835 naissances.

Il faut dire que le Royaume-Uni connaît ces dernières années des chiffres records d’immigration sur son territoire. Et que les personnes d’origine extra-européenne naturalisées sont le plus souvent des Indiens, où l’islam compose une importante minorité, des Pakistanais et des Nigérians, pays majoritairement musulmans.

Ce même phénomène est observé depuis plusieurs années en France avec une propension très forte pour certaines populations issues de l’immigration, notamment Maghrébins et africains subsahariens, à donner des prénoms arabo-musulmans aux nouveau-nés, notamment garçons. En Seine-Saint-Denis par exemple, au nord de Paris, département le plus fortement peuplé par des populations issues de l’immigration, les trois prénoms masculins les plus donnés en 2023 étaient Mohamed, Ibrahim et Adam.

I.B. (d’après Le Figaro)