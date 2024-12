Neige-Tunisie : Recommandations de la Protection civile aux usagers de la route

La protection civile a publié, ce mardi 24 décembre 2024, ses recommandations destinées aux automobilistes pour conduire sur la neige en toute sécurité

En raison des chutes de neige dans différentes régions du pays à l’instar du gouvernorat de Jendouba, la Protection civile a appelé les usagers de la route à la vigilance d’autant que l’Institut national de la météorologie a alerté sur des averses de grêle dans certaines zones ainsi que la poursuite de chutes de neige dans les régions montagneuses de l’ouest, du nord et du centre.

La Protection civile a notamment appelé les automobilistes à vérifier l’état des pneus, de s’assurer que le véhicule est prêt à affronter ce type de conditions climatiques, à maintenir au moins un demi-réservoir de carburant pour éviter le gel du gaz et à éviter autant que possible l’utilisation du frein à main.

La même source a recommandé de faire tourner le moteur et de chauffer l’habitacle suffisamment avant de prendre la route, afin de dégivrer le véhicule et préserver le carburant, tout en appelant les conducteurs à diminuer la vitesse et à s’arrêter en cas de violentes tempêtes de neige.

Y. N.