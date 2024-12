Tunisie : Saïed avertit contre «l’ancien système qui tente de reprendre son souffle»

Chaque responsable du gouvernement doit «se méfier de l’ancien système qui tente de reprendre son souffle» a averti Kaïs Saïed, lors de sa rencontre, lundi 23 décembre 2024, au Palais de Carthage, le chef du gouvernement Kamel Madouri.

Le président de la république, on le sait, mène une «guerre de libération nationale» contre ce qu’il considère comme les tenants du vieux monde avec lequel il a rompu en proclamant l’état d’exception, le 25 juillet 2021, en promulguant une nouvelle constitution en 2022 et en instaurant, ce faisant, un nouveau régime plus à l’écoute des catégories déshéritées de la population. C’est ainsi, en tout cas, qu’il voit le processus politique qu’il mène de main de fer depuis quatre ans.

Fervent défenseur du rôle social de l’Etat, Saïed n’a de cesse de rompre avec les élites intellectuelles et économiques, plus libérales que sociales, qui ont longtemps tourné le dos au peuple et défendu les intérêts des lobbys d’intérêt. Et ce sont ces lobbys, adossés à une administration publique souvent complice, qui, selon lui, font obstacle à la guerre qu’il affirme mener contre les réseaux de corruption.

«Chaque responsable doit se sentir dans une course contre la montre, dans une nouvelle étape de l’histoire de la Tunisie, afin de créer une histoire nouvelle pour le pays, fondée sur la satisfaction des revendications du peuple», a expliqué Saïed, selon un communiqué de la présidence de la république, s’affirmant ainsi comme l’initiateur de cette «histoire nouvelle».

Dans ce contexte, Saïed a donné des instructions pour que «les législations répondent aux attentes des citoyens à tous les niveaux.» «La priorité doit être accordée aux législations à dimension sociale, basées sur une nouvelle approche, non seulement en termes de contenus, mais également au niveau des concepts utilisés», a-t-il encore plaidé.

Il reste donc au Premier ministre, qui a fait toute sa carrière au ministère des Affaires sociales et qui est familiarisé avec ces législations, de mettre en musique les partitions présidentielles.

I. B.