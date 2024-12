Tunisie : mesures en faveur des jeunes dans le budget de 2025  

Le gouvernement a publié une série de mesures inscrites dans la visant à encourager les jeunes entrepreneurs à créer des projets, à lancer des startups et à accompagner les Tunisiens résidant à l’étranger.

Parmi ces mesures, l’octroi de 20 millions de dinars de prêts du Fonds de dépollution (Fodep), qui serviront à des prêts à moyen et long terme à taux réduits pour financer le démarrage et l’expansion de projets dans l’économie verte, bleue et circulaire.

Afin d’encourager la création de startups, le budget 2025 créera une ligne de 3 millions de dinars du Fonds national de l’emploi pour l’octroi de prêts sans intérêts aux promoteurs de startups en phase de démarrage, en donnant la priorité aux chômeurs doctorants.

Le budget prévoit également la signature de 98 000 nouveaux contrats en 2025 dans le cadre du Contrat d’initiation à la vie professionnelle (CIVP), doté d’un budget de 180 millions de dinars, ainsi que la poursuite du soutien au programme national pour l’entrepreneuriat et l’investissement féminins.

Pour les Tunisiens résidant à l’étranger, ces mesures concernent principalement la régularisation de la situation des véhicules, voitures et motos qui ont bénéficié du régime d’exonération totale pendant au moins deux ans après le retour définitif des expatriés et sont immatriculés dans la série R.S., en échange du paiement de 30% du montant des droits et taxes dus au moment de la régularisation.

Le budget 2025 prévoit également de régulariser la situation des camions et matériels importés ou acquis localement dans le cadre de la mise en œuvre ou de la participation à des projets initiés par des Tunisiens résidant à l’étranger, dont les déclarations ont été déposées auprès du fisc avant le 31 décembre 2024.

Il s’agit de la cessation des activités ou un changement dans la nature de l’activité déclarée et l’ajout d’une activité supplémentaire, sous réserve du paiement de 10% du montant des droits et taxes dus au moment de la régularisation, à condition que leur montant ne soit pas inférieur à 3 000 dinars par véhicule.