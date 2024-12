Justice : 20 ans de prison pour Leïla Trabelsi et Sakher El Matri

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière du tribunal de première instance de Tunis a condamné par contumace à 20 ans de prison avec exécution immédiate à l’encontre de Leila Trabelsi et Mohamed Sakher El Matri, avec des amendes de plusieurs millions de dinars.

La veuve et l’ex-genre de l’ancien président Zine El Abidine Ben Ali, ont été condamnés pour des accusations liées à l’exploitation par un fonctionnaire public de sa qualité pour obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour autrui et pour préjudice à l’administration.

Le dossier de l’affaire concerne un marché public attribué à Leila Trabelsi et Mohamed Sakher El Matri sans respecter les procédures légales en vigueur.

C’est le énième procès et à la énième condamnation des deux prévenus pour des accusations similaires. Ils sont en fuite hors du pays depuis le 14 janvier 2011, la première est réfugiée en Arabie saoudite, et le second, aux dernières nouvelles, aux Seychelles.

I. B. .